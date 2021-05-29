Вице-премьер Сербии подал в отставку с поста главы столичного отделения правящей партии

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Вице-премьер правительства Сербии, министр обороны страны Небойша Стефанович подал в отставку с поста председателя городского совета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) по Белграду. Об этом сообщил в субботу лидер СПП, президент страны Александар Вучич в ходе заседания Центрального совета партии в Белграде. Трансляцию заседания ведет сербское агентство Tanjug.

"Я получил заявление об отставке Небойши Стефановича с поста председателя городского совета партии по Белграду. Мы свои отношения будем решать внутри партии, в нашей партии мы никогда не будем рубить головы, будет уважение ко всем, оценка ошибок и ответственность за них. В ближайшее время мы изберем председателя городского совета партии по Белграду", - заявил Вучич.

Слова председателя партии члены Центрального совета встретили аплодисментами. Стефанович также присутствовал на заседании.

Ранее Стефанович не исключил своей отставки после консультаций с президентом. Одной из причин пошатнувшегося положения нынешнего министра обороны, занимавшего в 2014-2020 годах пост главы МВД, является скандал с прослушкой Вучича и его семьи высокими чинами в МВД Сербии во время руководства Стефановича этим ведомством. В настоящее время дело о прослушке лидера страны полностью расследовано и передано в прокуратуру.

В результате скандала с прослушкой ряд региональных отделений СПП потребовал отставки Стефановича со всех должностей и исключения его из партии.

Прослушка президента и подготовка покушения

4 февраля сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали 17 членов организованной преступной группы в ходе спецоперации в Белграде. Сообщалось, что ОПГ маскировалась под группировки футбольных болельщиков, поэтому обыски и задержания также прошли на стадионах "Райко Митич" (домашняя арена клуба "Црвена звезда") и "Партизан". По данным МВД Сербии, в квартирах, принадлежащих членам группировки, были обнаружены значительные арсеналы, включая снайперские винтовки и пулеметы с бронебойными патронами. Задержанные обвинялись в жестоких убийствах, вымогательстве, похищениях, торговле наркотиками, а также в подготовке покушения на некое высокопоставленное лицо.

Позднее полиция Сербии сообщила, что располагает оперативными данными о том, что на президента страны готовилось покушение 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде. Кроме того, глава МВД Сербии Александар Вулин сообщил, что лидера страны прослушивали высшие чины МВД, задокументировано свыше 1,5 тыс. таких записей. Он также высказал опасение, что задержанные представители мафии находились в сговоре с представителями МВД, что предстоит доказать или опровергнуть в рамках уголовного дела.

В интервью ТАСС глава МВД сообщил, что при расследовании дела о прослушке Вучича и попытке организации покушения на него был обнаружен иностранный след.