Посол Афганистана заявил, что Кабул готов закупать у Москвы вооружения

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Кабул готов закупать у Москвы вооружения. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад.

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"Да, если Россия согласится", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли афганское правительство приобрести у РФ вооружения и военную технику.

"В России проходят подготовку наши кадры для силовых структур Афганистана, особенно министерства внутренних дел", - добавил посол.

Власти Афганистана надеются, что Россия рассмотрит возможность ремонта существующей военной техники, особенно вертолетов, а также предоставит возможность подготовки пилотов и механиков, подчеркнул дипломат.