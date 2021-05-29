Экс-премьер Грузии Гахария создал свою партию

ТБИЛИСИ, 29 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который со скандалом покинул свою должность в феврале, создал политическую партия "Для Грузии". Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС с места проведения первой учредительной конференции партии.

"Сегодня мы объединяемся для Грузии. Мы объединяемся для Грузии, но не против кого-то. С сегодняшнего дня наша команда начинает активно участвовать в политических процессах для Грузии", - сказал Гахария на конференции, где его избрали главой партии.

В команду бывшего премьера вошли экс-глава Конституционного суда Заза Тавадзе, бывший глава миссии Грузии в НАТО Леван Долидзе, экс-глава администрации президента Георгий Абашишвили, двое бывших руководителей администрации правительства Натия Мезвришвили и Кахабер Кемоклидзе, а также шесть депутатов парламента, которые в апреле вышли из правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и перешли в оппозицию.

Гахария, который возглавлял правительство с сентября 2019 года, покинул должность премьера из-за разногласий с командой по поводу ареста депутата, председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Депутата арестовали 23 февраля, но уже при новом премьере - Ираклии Гарибашвили.