Власти Женевы считают саммит РФ и США наилучшим событием для нормализации после пандемии

ЖЕНЕВА, 29 мая. /ТАСС/. Запланированная на 16 июня в Женеве встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена представляет собой "наилучшее событие, которое могло бы произойти" для возвращения к нормальной жизни после пандемии. Такое мнение выразили в субботу в интервью газете La Tribune de Geneve председатель женевского кантонального правительства Анн Эмери-Торрасинта и ее коллега Серж Даль Бюско, который сменит ее на посту главы правительства 1 июня в соответствии с правилом ротации.

"Это крупное событие. Это самое лучшее, что могло произойти, если говорить о возвращении к нормальной жизни", - заявил Даль Бюско. "Это превосходная новость для международной Женевы, которая испытывала тяжелые последствия кризиса, вызванного COVID-19", - сказал он, добавив, что в предстоящем приезде в Женеву глав двух государств "присутствует сильная символика: это возвращение к диалогу в городе диалога", так как "именно здесь будут обсуждаться планетарные проблемы".

В свою очередь Эмери-Торрасинта подчеркнула, что "вызовы", которые будут обсуждаться в Женеве, "выходят далеко за границы" государств, поэтому такого рода встречи имеют существенное значение. Она напомнила также, что предстоящий саммит важен для женевского гостиничного бизнеса, который "испытал сильный удар в связи с прекращением проведения конгрессов и международных встреч" во время пандемии. "Наконец-то вновь возродилась надежда", - резюмировала она.

Во вторник Кремль и Белый дом объявили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.