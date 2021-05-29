Украинский посол в Германии считает, что Россия должна выплатить репарации

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Украинский посол в Германии Андрей Мельник считает, что Россия должна выплатить репарации. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung за выходные дни, которое опубликовано в пятницу вечером на сайте издания.

Отвечая на вопрос, возможно ли примирение между Украиной и Россией, он утверждал: "Разумеется, возможно. Но есть ряд предпосылок. Во-первых, Россия должна уйти из Донбасса и вернуть Крым. Территориальный суверенитет Украины должен быть восстановлен". По его словам, "после этого Россия должна восстановить разрушенные области и выплатить репарации миллионам украинских жертв".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.