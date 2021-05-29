Байден обвинил республиканцев Техаса в попытках затруднить процесс голосования

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подверг критике законодателей Техаса, которые добиваются ужесточения в этом штате контроля при проведении голосования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу американским лидером.

Глава вашингтонской администрации обвинил республиканцев в законодательном собрании штата в "нападках на священное право на голосование". "Это неправильно и не по-американски. В XXI веке нам следует делать так, чтобы всем избирателям было проще проголосовать, а не труднее", - добавил Байден.

В обеих платах законодательного собрания Техаса большинство принадлежит республиканцам. Они ранее разработали законопроект, который предполагает изменение в штате ряда правил, касающихся голосования. В субботу была представлена обновленная и доработанная версия этого документа. Ожидается, что голосование по нему состоится в ближайшее время.

Губернатор Техаса Грэг Эбботт, также являющийся республиканцем, заявлял, что поддерживает указанную инициативу. Она предполагает признание незаконным предоставление бюллетеней для голосования по почте тем жителям штата, которые их не запрашивали. Республиканцы добиваются расширения полномочий наблюдателей на выборах, а также запрета на работу таких избирательных участков, где можно проголосовать, не выходя из автомобиля. Кроме того, предусмотрен ряд дополнительных мер для предотвращения фальсификаций на выборах.

Предыдущий президент США Дональд Трамп и другие республиканцы после состоявшихся в ноябре 2020 года выборов заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация демократа Байдена.

Во многих американских штатах, где у власти республиканцы, в последние месяцы предпринимаются попытки ужесточить контроль при проведении голосования. Демократы критикуют данные инициативы. Они обвиняют республиканцев в стремлении в своих политических интересах затруднить процесс голосования.