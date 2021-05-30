На Кипре пройдут выборы в однопалатный парламент

НИКОСИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Выборы в Палату представителей Республики Кипр, как именуется однопалатный парламент островного государства, состоятся в воскресенье. Главный орган законодательной власти страны избирается на пятилетний срок.

Формально в Палате представителей Кипра 80 мест, из которых 70% (56 мест) отводится греко-кипрской общине острова, а остальные 30% (24 места) - турецкой общине. Однако последняя не принимает участия в выборах в парламент Республики Кипр с 1964 года, и эти 30% мест считаются вакантными.

Поэтому борьба будет вестись за 56 мест. На них претендуют 658 кандидатов, среди которых 651 представляет 15 партий, движений или блоков политических сил, а остальные 7 являются независимыми выдвиженцами. Около четверти от общего числа кандидатов - 160 человек (24,31%) - это женщины.

В Республике Кипр на данный момент зарегистрированы 557 589 избирателей, среди них 247 жителей греко-кипрских анклавов на турецком севере острова, а также 265 заключенных. Для участвующих в голосовании на острове с 07:00 (совпадает с мск) заработают 1 166 избирательных участков, которые закроются в 18:00. Еще 10 участков откроются за рубежом: по четыре - в Афинах и Лондоне и два - в греческом городе Салоники.

16 участков из числа тех, что находятся на самом Кипре, будут открыты специально для избирателей, относящих себя к армянской общине, к маронитам и католикам латинского обряда. Каждая из этих общин выбирает одного депутата парламента. Имя одного парламентария уже фактически известно, поскольку многолетний представитель армянского сообщества Кипра в парламенте Варткез Махтесян избирается на безальтернативной основе.

Прогнозы перед выборами

По мнению политологов, наибольшее влияние на настроение избирателей могут оказать неудовлетворенность населения существующими формами борьбы с пандемией в виде долгих карантинных ограничений, которые, правда, в последние недели правительство стало активно отменять, коррупционный скандал вокруг злоупотреблений ныне уже отмененной программой предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова, а также близкая к тупиковой ситуация в отношении перспектив решения кипрской проблемы. У населения Кипра растет общая апатия и уровень недоверия к действующим политическим элитам, что может сыграть на руку силам радикального толка.

В такой ситуации эксперты прогнозируют высокий процент протестного голосования и низкую явку избирателей. Они также прочат победу правящей правоцентристской партии "Демократический сбор" с небольшим преимуществом над левоориентированной Прогрессивной партией трудового народа Кипра и ставят в своих прогнозах на третье место с довольно значительным отставанием от первых двух политических сил Демократическую партию. Политологи полагают, что соотношение между этими тремя главными партиями страны не претерпит больших изменений после нынешних выборов, однако каждая из них может понести небольшие потери в своем представительстве в высшем органе законодательной власти. В такой ситуации не исключено, что приобрести дополнительные голоса избирателей и увеличить численность своей фракции в Палате представителей сможет ультраправый Национальный народный фронт, которому эксперты прочат четвертое место по итогам выборов.

Кипр - это президентская республика, в которой президент исполняет роль не только главы государства, но и председателя назначаемого им же правительства. В стране нет должности премьер-министра, а партия, одержавшая победу на выборах в однопалатный парламент, не формирует правительства. Однако роль законодательного органа власти чрезвычайно важна для того, чтобы обеспечивать эффективную работу власти исполнительной, поскольку законопроекты для того, чтобы обрести статус законов, так или иначе должны получать одобрение со стороны большинства депутатов.