Президент Ирана отправил в отставку главу ЦБ

ТЕГЕРАН, 30 мая. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани отправил в отставку со своего поста главу Центрального банка страны Абдольнасера Хеммати, который вошел в число кандидатов, допущенных до участия в президентских выборах. Об этом сообщает в воскресенье агентство Mehr.

На пост главы Центробанка назначен Хамид Пормохаммади, ранее занимавший должность заместителя главы Организации бюджетного планирования.

25 мая Совет стражей конституции Ирана объявил имена семерых кандидатов, имеющих право принять участие в качестве кандидатов на пост президента в предстоящих 18 июня выборах. 27 мая духовный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал утвержденный список кандидатов, допущенных до участия в предвыборной кампании.

На сегодняшний момент в избирательной гонке могут принять участие секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Саид Джалили, заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми, депутат Меджлиса от города Кум Алиреза Закани, бывший вице-президент Ирана Мохсен Мехрализаде и Абдольнасер Хеммати.