Жапаров заявил, что Киргизия и Россия являются вечными союзниками и партнерами

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Киргизия и Россия всегда будут вечными союзниками и экономическими партнерами, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в эфире телеканала "Россия-1" в интервью для передачи "Москва. Кремль. Путин", комментируя итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Для России, для Владимира Владимировича Путина судьба Кыргызстана небезразлична. Мы - вечные союзники и торгово-экономические партнеры, поэтому в первую очередь мы обсудили дальнейшее развитие Кыргызстана. В целом я остался очень доволен итогами нашей встречи", - подчеркнул глава государства.

Жапаров посетил Россию с рабочим визитом 24-25 мая. В ходе встречи двух президентов в Сочи стороны обсудили двустороннее взаимодействие и обменялись мнениями по актуальным вопросам, в том числе по борьбе с коронавирусом и ситуации на киргизско-таджикской границе.