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Нетаньяху обсудил вопросы безопасности с главой разведки Египта

Стороны приветствовали взаимопонимание и совместные усилия двух стран по различным политическим темам

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в воскресенье вопросы региональной безопасности с руководителем египетской разведки Аббасом Камелем, который прибыл в Иерусалим по распоряжению президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси во главе делегации представителей силовиков высокого уровня.

"Нетаньяху принял сегодня главу разведки Египта Аббаса Камеля и возглавляемую им высокую делегацию в резиденции премьер-министра в Иерусалиме. Нетаньяху и Камель обсудили укрепление сотрудничества между Израилем и Египтом, а также региональные вопросы. Стороны приветствовали взаимопонимание и совместные усилия стран по различным вопросам безопасности и политики", - сообщила канцелярия премьера.

Теги
ЕгипетИзраильСиси, Абдель Фаттах, ас-Нетаньяху, Биньямин
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