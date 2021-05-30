Посол Украины умер в Таиланде

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта умер на 45-м году жизни в одном из отелей острова Липе в провинции Сатун. Об этом в воскресенье сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты", - написал глава государства в Twitter.

Украинское издание "Страна" сообщило со ссылкой на источник в МИД Украины о том, что причиной смерти стал сердечный приступ. Аналогичную версию выдвинули и в полиции Таиланда, отметив, что, по предварительным данным, причиной смерти дипломата могла стать острая сердечная недостаточность. Полицейские подтвердили, что на теле посла не было обнаружено каких-либо травм или признаков насильственной смерти. 17-летний сын Бешты Остап рассказал, что его отец был в гостиничном номере, когда почувствовал себя плохо, он потерял сознание, пишет газета The Nation. Правоохранительные органы продолжат расследование причин смерти дипломата, которая не связана с коронавирусом.

По информации внешнеполитического ведомства Украины, Бешта начал работу в МИД в 1998 году. Должность посла в Таиланде занимал с ноября 2015 года, с 2017 года по совместительству был также послом Украины в Лаосе и Мьянме. По данным издания "Украинская правда", в апреле Бешту освободили от должности посла в рамках плановой ротации, и он уже готовился к возвращению на родину. Новый посол в Таиланде на утро 30 мая не назначен.