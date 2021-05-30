Главреда белорусского портала Hrodna.life привлекли к ответственности за экстремизм

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии ведут административное расследование против главного редактора интернет-ресурса Hrodna.lifе Алексея Шота в связи с повторным размещением на его сайте экстремистских материалов. Об этом в воскресенье сообщили в отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"Сотрудниками Ленинского РОВД Гродно выявлен факт размещения сайтом Hrodna.life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской", - говорится в сообщении. Ранее Шота и ООО "Гродно лайф медиа" уже привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение. "Чем руководствовалась редакция Hrodna life, предстоит разобраться в рамках уже очередного для Алексея Шоты административного процесса по статье 19.11 КоАП Республики Беларусь" - указали в ведомстве.

В УВД уточнили, что в обоих случаях речь идет о размещении публикаций Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским. "В настоящее время сотрудники проводят осмотр по месту жительства Алексея Шоты, изымают оргтехнику для дальнейшей экспертизы", - сказано в сообщении.

Ранее Шоту доставили в Ленинский РУВД Гродно, а затем в его присутствии провели обыск у него в квартире.