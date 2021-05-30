Экзитпол: правящая партия и оппозиционная АКЭЛ лидируют на выборах в парламент Кипра

НИКОСИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Правящая правоцентристская партия "Демократический сбор" (ДИСИ) и оппозиционная левоориентированная Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), как и ожидали эксперты, лидируют по завершении выборов в Палату представителей (однопалатный парламент) Кипра, прошедших в воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты опросов на выходах с избирательных участков, проведенные ведущими телеканалами острова.

Разница в результатах экзитполов между двумя ведущими партиями небольшая: голоса в пользу ДИСИ в этих исследованиях отдали от 24% до 28% избирателей, за АКЭЛ - от 23% до 27%. Политологи предполагали перед голосованием, что у "Демократического сбора" в этом противостоянии будет совсем небольшое лидерство.

На третьем месте, как и ожидали эксперты, идет Демократическая партия. Ее поддержка составляет от 9,5% до 12%.

За четвертое место сейчас борются Движение за социал-демократию, Партия "зеленых" и ультраправый Национальный народный фронт.

По данным Центризбиркома, на 17:00 - за час до закрытия избирательных участков - явка на выборы составила 56,7%, что на 3,3% ниже, чем на аналогичных выборах пятилетней давности.