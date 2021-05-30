Правящая на Кипре партия побеждает на выборах в парламент после обработки 97,5% бюллетеней

НИКОСИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Правящая в Республике Кипр правоцентристская партия "Демократический сбор" (ДИСИ) побеждает в воскресенье на выборах в Палату представителей - однопалатный парламент островного государства. Об этом свидетельствуют данные ЦИК республики.

Согласно итогам подсчета 97,5% бюллетеней, ДИСИ набирает 27,8% голосов избирателей и становится недосягаемой для своего главного конкурента - оппозиционной левоориентированной Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ), которая получает 22,3%.