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Правящая на Кипре партия побеждает на выборах в парламент после обработки 97,5% бюллетеней

"Демократический сбор" набрал 27,8% голосов избирателей

НИКОСИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Правящая в Республике Кипр правоцентристская партия "Демократический сбор" (ДИСИ) побеждает в воскресенье на выборах в Палату представителей - однопалатный парламент островного государства. Об этом свидетельствуют данные ЦИК республики.

Согласно итогам подсчета 97,5% бюллетеней, ДИСИ набирает 27,8% голосов избирателей и становится недосягаемой для своего главного конкурента - оппозиционной левоориентированной Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ), которая получает 22,3%.

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