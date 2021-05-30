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Лидер израильской партии "Ямина" намерен создавать кабмин с главой "Еш Атид"

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид пообещал создать правительство единства, в котором левые и правые силы будут работать вместе

ТАСС, 30 мая. Лидер израильской правой партии "Ямина" Нафтали Беннет заявил о намерении работать совместно с главой центристской партии "Еш Атид" Яиром Лапидом над формированием нового правительства страны.

"Я намерен приложить все усилия, чтобы создать правительство [национального] единства вместе с лидером "Еш Атид" Яиром Лапидом", - приводит его слова в воскресенье агентство Reuters.

Основатель и лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, которому президент Израиля Реувен Ривлин поручил сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 23 марта, пообещал создать правительство единства, в котором левые и правые силы будут работать вместе ради противостояния существующим вызовам.

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