Глава МИД Белоруссии: в Союзном государстве обе страны должны сохранить суверенитет

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру. Об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете "Коммерсантъ" заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

"Суверенитет - это независимость во внешней политике и верховенство государственной власти во внутренней политике. И в Договоре о создании Союзного государства четко говорится, что, создавая какие-то наднациональные структуры, оба государства сохраняют государственный суверенитет", - ответил он на вопрос о балансе процессов углубления интеграции и сохранения суверенитета.

Глава МИД уточнил, что не считает "суверенитет чем-то застывшим". "И мы видим, что сегодня небольшим государствам сложно выжить в периоды какой-то мировой экономической турбулентности, не обладая мощными ресурсами, поэтому мы отдаем себе четко отчет, что мы обязаны искать какие-то формы участия в интеграционных взаимодействиях, интеграционных процессах, чтобы сохранить наше государство", - продолжил министр.

В качестве примера Макей использовал ЕС. "Мы видим, что от сотрудничества в отдельных сферах и областях они постепенно продвигались к более продвинутым формам интеграции и в конечном итоге пришли к тому, что они готовы были пожертвовать определенными какими-то национальными функциями и передать часть этих функций на наднациональный уровень", - сказал министр.

Вместе с тем он признал, что в таких системах есть государства, которые "диктуют свою волю". "Вопрос заключается в готовности тех или иных государств поступиться в определенной мере какими-то функциями, которые будут переданы в наднациональные органы. Но при этом все должны понимать, что это должно принести эффект во всех отношениях: и с политической точки зрения, и в первую очередь с социально-экономической. Я не вижу никаких противоречий, и создание различных региональных структур в различных регионах на различных континентах подтверждает это. Понятно, что государственный суверенитет будет сохраняться. Более того, сегодня невозможно уже отказаться от независимого суверенного государства Беларусь, потому что это укоренилось в сознании народа, государственный суверенитет базируется на народном суверенитете", - заключил Макей.