Макей: готовность Минска принять посла США будет зависеть от политики Вашингтона

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Белоруссия заинтересована в диалоге с США, однако готовность властей страны принять американского посла будет зависеть от политики Вашингтона в отношении Минска. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в опубликованном в воскресенье интервью газете "Коммерсантъ".

Он не дал однозначного ответа на вопрос, примут ли белорусские власти в Минске американского посла Джули Фишер. "Мы смотрим на развитие ситуации, посмотрим, как дальше будет выстраиваться политика США по отношению к Беларуси, мы заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные отношения с данной страной или хотя бы попытаться выстроить нормальный диалог", - сказал Макей.

"Посол США, прежде чем начать работу в Минске, должна была бы подумать о том, с каким багажом она сюда едет или должна приехать", - добавил он. "Она повстречалась со всеми, сделала огромное количество негативных заявлений в отношении Беларуси и ее руководства, и после этого она ждет, чтобы мы приняли ее с распростертыми объятиями?" - пояснил министр иностранных дел Белоруссии.

Он отметил, что в Минск прибыл новый временный поверенный в делах США в Белоруссии. "Установим с ним контакт и будем разговаривать, обсуждать в том числе и чувствительные темы в наших отношениях", - добавил глава белорусского МИД. "Планирую пригласить всех послов, встретиться со всеми послами и довести нашу позицию, наши подходы касательно внутриполитической ситуации, внешнеполитической ситуации, заодно обсудить проблемы, которые существуют в наших двусторонних отношениях, со всеми послами", - добавил Макей.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили численный состав диппредставительств. Отношения между странами начали теплеть после президентских выборов в Белоруссии 2015 года. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов, на должность американского посла в Минске была назначена Джули Фишер. Однако процесс нормализации отношений двух стран остановился после прошлогодних выборов лидера Белоруссии.

В конце декабря прошлого года Госдепартамент США сообщил, что Фишер приведена к присяге, однако в Минск она до настоящего момента не прибыла. 21 апреля замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил, что назначенная Вашингтоном в Минск посол США Фишер, не получившая белорусскую визу, может быть аккредитована в Вильнюсе. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил 22 апреля, что американский посол, находящийся в Литве, не будет иметь никакого отношения к Белоруссии.