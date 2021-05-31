В Гонконге вступили в силу изменения избирательного законодательства

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 мая. /ТАСС/. Изменения избирательного законодательства Гонконга, инициированные Пекином, официально вступили в понедельник в силу в этом специальном административном районе КНР. Об этом говорится в сообщении местного правительства.

В минувшие выходные пакет соответствующих поправок, одобренных 27 мая местным Законодательным советом, утвердила глава гонконгской администрации Кэрри Лам.

"Улучшение избирательной системы создаст гарантии для обеспечения полного воплощения принципа "Гонконгом управляют патриоты". Это вернет город на правильный путь, обеспечив устойчивую и успешную реализацию принципа "одна страна - две системы", долгосрочное процветание и стабильность", - отмечается в комментарии местных властей.

Законодательный совет приступил к рассмотрению данной серии поправок 14 апреля и утвердил их в ускоренном режиме, чтобы обеспечить проведение выборов по намеченному графику. 19 сентября планируется созыв коллегии выборщиков, 19 декабря - выборы нового состава парламента, а 27 марта следующего года предстоит избрать главу администрации региона на следующие пять лет.

Суть реформы

Инициированная Пекином избирательная реформа нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Он призван закрыть лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого специального административного района КНР после принятия летом прошлого года закона о защите национальной безопасности.

Власти теперь будут отказывать в участии в выборах лицам, которых сочтут "недостаточно патриотичными" или представляющими угрозу для нацбезопасности. Проверять их квалификацию будет специальная комиссия. Численность Законодательного совета Гонконга будет увеличена с 70 до 90 человек. Состав коллегии выборщиков расширится на 300 мест - до 1,5 тыс. При этом данный орган будет не только избирать главу исполнительной власти, но и впервые распределять 40 мандатов в парламент.

Еще 30 членов законодательного органа будут выдвигаться от лояльных властям отраслевых сообществ по профессиональному признаку. При этом там останется всего 20 мест для депутатов, избираемых путем прямого голосования в территориальных округах (раньше их было 35).

Все это означает, что сторонникам оппозиционных демократических партий теперь будет крайне сложно пробиться в состав законодательного органа.