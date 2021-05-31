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Хуситы заявили об обстреле базы саудовских ВВС

Представитель ВС хуситов Яхья Сариа сообщил, что обстрелу подверглась военно-воздушная база саудовских сил в районе населенного пункта Хамис-Мушаит

ТАСС, 31 мая. /ТАСС/. Официальный представитель ВС йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа заявил о нанесении очередного удара по территории Саудовской Аравии. Заявления Сариа в понедельник приводит телеканал Al Masirah.

По словам представителя ВС хуситов, в понедельник утром обстрелу подверглась военно-воздушная база саудовских сил в районе населенного пункта Хамис-Мушаит (провинция Асир). Утверждается, что "точный" удар был нанесен при помощи беспилотника и стал ответом на действия королевства в отношении Йемена.

Данные о возможных пострадавших или причиненном ущербе не уточняются.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.

Теги
ЙеменСаудовская Аравия
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