Более 2,6 тыс. фур ожидают выезда из Белоруссии на границах с Латвией, Литвой и Польшей

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что более 2,6 тыс. грузовиков ожидают в понедельник выезда из страны.

Согласно данным ГПК на его сайте по состоянию на 10:00 по местному времени (совпадает с мск), больше всего фур ожидают выезда в Литву. Так, в пункте пропуска "Котловка" стоит 360 большегрузов, в "Каменном Логу" - 470, в "Беняконях" - 350, в "Привалке" - более 230, в пункте пропуска "Видзы" - еще 150 фур.

Немалые очереди также наблюдаются на белорусско-латвийской границе. В пункте "Урбаны" на выезд в Латвию стоит почти 300 грузовиков, в "Григоровщине" - 300. Выезда в Польшу ожидают почти 400 фур: в пункте "Берестовица" - более 90, в "Козловичах" - 100 большегрузов, в "Брузгах" - более 200.

Аналогичная ситуация была на западной границе Белоруссии в воскресенье.