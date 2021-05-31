Зеленский подписал указ о создании на Украине президентского университета по безопасности

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании в стране нового президентского университета, который будет обучать специалистов в сфере обеспечения безопасности государства. Указ о создании вуза глава государства подписал в понедельник во время форума "Украина. 30. Образование и наука" в Киеве.

"На Украине будет создан президентский университет - высшее образовательное учреждение по подготовке людей будущего. Он соберет лучших преподавателей в одном месте и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задания для защиты нашего государства по приоритетным и самым актуальным направлениям", - сказал Зеленский в ходе презентации университета.

По его словам, учреждение "будет готовить специалистов по информационной безопасности, кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмическим, энергетическим и биотехнологиям".

Обучение в вузе, уточнил президент, будет бесплатным. "Студенты после обучения будут работать в государстве, будут реализовываться тут, на Украине, на благо нашего государства и для защиты каждого украинца", - заключил он.