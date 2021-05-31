МИД КНР выразил протест премьерам Австралии и Новой Зеландии из-за заявлений по Синьцзяну

ПЕКИН, 31 мая. /ТАСС/. Китайские власти выражают решительный протест премьер-министрам Австралии и Новой Зеландии Скотту Моррисону и Джасинде Ардерн за "безответственные заявления" и "выражение озабоченности" по поводу якобы имевших место нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы обратили внимание: лидеры Австралии и Новой Зеландии выступили с безответственными заявлениями по поводу ситуации в Гонконге, в Синьцзяне, а также в Южно-Китайском море. Тем самым они серьезно нарушают принципы международного законодательства, - подчеркнул он на регулярном брифинге. - Это грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР, мы выражаем им по этому поводу решительный протест".

По словам дипломата, Пекин не намерен терпеть попытки отдельных государств нарушить суверенитет Китая. "Наша позиция по этому вопросу не изменится", - добавил Ван Вэньбинь.

"Мы еще раз обращаемся к соответствующим сторонам и настаиваем, чтобы они прекратили делать безответственные заявления. Им следует предпринимать усилия по поддержанию мира и стимулированию глобального развития, а не наоборот", - подытожил он.

Как сообщило агентство Bloomberg, ранее главы правительств Австралии и Новой Зеландии выразили "глубокую обеспокоенность" ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где якобы нарушаются права человека.

Синьцзян и торговые противоречия

По данным Radio New Zealand, Новая Зеландия выступит третьей стороной в торговом споре между Австралией и КНР, который был вызван повышением китайских пошлин на отдельные товары. Радиостанция сослалась на Джасинду Ардерн, по словам которой Веллингтон намерен в качестве посредника способствовать урегулированию разногласий между Канберрой и Пекином и делает это не по просьбе Австралии.

В 2019 году Канберра раскритиковала власти КНР из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне и Гонконге. Ситуация обострилась после заявлений австралийских чиновников, упрекнувших Пекин в сокрытии достоверных сведений о коронавирусной инфекции.

На фоне этих противоречий Китай ввел пошлины почти в 80% на ячмень и 107-212% на вино, поставляемые из Австралии, а также запретил импорт говядины четырех ведущих австралийских производителей. В конце 2020 года Канберра направила по этому поводу иск во Всемирную торговую организацию.