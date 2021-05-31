Главы Минобороны Армении и России обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

ЕРЕВАН, 31 мая. /ТАСС/. Главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в понедельник провели телефонную беседу и обсудили приграничную ситуацию на армянo-азербайджанской границе, а также пути ее разрешения. Об этом сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

"Главы оборонных ведомств двух стратегических союзников обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и направленные на ее разрешение пути реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи в Москве на прошлой неделе", - отмечается в сообщении.