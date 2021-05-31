Лавров и глава МИД Португалии обсудят "зеленую" энергетику и проблемы климата

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва сообщил в понедельник, что обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым проблемы изменения климата, вопросы энергетического перехода в сторону "зеленой" энергетики, а также вопросы международной торговли в свете полугодового председательства страны в Совете ЕС.

"Хотя внешнеполитическая деятельность Евросоюза осуществляется механизмами и аппаратом высокого представителя по международным делам, тем не менее стране - председателю ЕС также принадлежит ряд важных досье во внешней политике. Среди этих важнейших досье, которые стоят перед нами, можно выделить, в частности, так называемый энергетический переход и климатические изменения", - сказал он на переговорах с Лавровым.

"Это также досье, связанные с экономикой, международной торговлей, а также региональные вопросы на Балканах. Все эти вопросы мы будем затрагивать на сегодняшней встрече. Жду очень важной и содержательной беседы", - указал глава МИД Португалии.

Сантуш Силва также отметил, что ему представляется крайне интересным обменяться мнениями с российской стороной по вопросам Латинской Америки, Африки, а также по некоторым вопросам Восточной Европы.