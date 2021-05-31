Журналистку белорусской газеты арестовали на 30 суток

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Студентка журфака Белорусского госуниверситета и журналистка газеты "Народная воля" Глафира Жук получила 30 суток административного ареста. Об этом сообщает в понедельник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"Журналистку Глафиру Жук в день ее 20-летия наказали арестом на 30 суток", - говорится в сообщении.

Жук была задержана 29 мая в Минске в рамках административного дела за участие в несанкционированном мероприятии. 14 мая журналистка пришла к Дому правосудия в Минске делать репортаж о суде над студентами, которые участвовали в протестах после президентских выборов в прошлом году. Ее материал был опубликован на сайте издания.

14 мая у Дома правосудия была также задержана журналистка портала tut.by Любовь Касперович, ее обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. 29 мая она вышла на свободу после 15 суток ареста.

Ранее Жук уже судили по статье 23.34, касающейся нарушения порядка организации или проведения массовых мероприятий. С 1 марта в Белоруссии вступил в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Существенные изменения внесли в эту известную статью 23.34 (теперь это статья 24.23 КоАП), которой ужесточена ответственность за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, заметно подняли штрафы и срок административного ареста.