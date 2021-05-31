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Глава Минобороны Дании назвала неприемлемой прослушку разговоров союзников

Действующее правительство королевства занимает ту же позицию по данному вопросу, что и бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, заявила министр Трине Брамсен
Министр обороны Дании Трине Брамсен EPA-EFE/Mads Claus Rasmussen
Описание
Министр обороны Дании Трине Брамсен
© EPA-EFE/Mads Claus Rasmussen

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Власти Дании выступают категорически против прослушки телефонных разговоров ведущих политиков Европейского союза (ЕС). Об этом в понедельник заявила министр обороны Дании Трине Брамсен германскому агентству DPA, комментируя недавние сообщения СМИ о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками.

Она пояснила, что действующее правительство королевства занимает ту же позицию по данному вопросу, что и бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, которая была озвучена им в 2013 и 2014 гг. "Систематическое прослушивание телефонных разговоров ближайших союзников недопустимо", - отметила Брамсен.

В воскресенье вечером газета  Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании ARD и WDR сообщили о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками в 2013 году. По информации СМИ, для прослушки использовался центр, расположенный рядом с Копенгагеном. Скандал вокруг АНБ начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями - выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.

Как стало известно, в 2014 году начальник Службы военной разведки Дании начал секретное внутреннее расследование на предмет использования АНБ датско-американской разведывательной системы XKeyscore на базе датской разведслужбы на острове Амагер в проливе Эресунн, предназначенной для наблюдения за объектами в соседних с Данией странах. Расследование получило название Dunhammer ("Камыш") и было завершено в 2015 году. Результаты его были переданы руководству разведки. Спустя 5 лет, благодаря осведомителю, об этом стало известно руководству министерства обороны, после чего его глава Трине Брамсен отстранила ряд руководителей разведслужбы от занимаемых должностей.

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