Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате беспилотника ВС Армении на границе двух стран

БАКУ, 31 мая. /ТАСС/. Военное ведомство Азербайджана заявило о перехвате беспилотника Вооруженных сил Армении на границе между двумя странами.

"На Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы подразделениями азербайджанской армии был обнаружен и приземлен специальными техническими средствами беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "Грифон-12" Вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении Минобороны, распространенном в понедельник.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Обе стороны сообщают о провокациях. В четверг Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.

Осенью 2020 года в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха произошел вооруженный конфликт. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.