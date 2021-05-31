Суд Украины рассмотрит иск запрещенного оппозиционного канала частично в закрытом режиме

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Кассационный суд в составе Верховного суда Украины принял решение о частично закрытом рассмотрении иска телеканала "112 Украина" об обжаловании указа президента страны Владимира Зеленского о введении санкций. Об этом в понедельник сообщил Верховный суд в своем Telegram-канале.

"Во время судебного заседания суд объявил письменное ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании <...>. Ходатайство обосновано тем, что некоторые документы, подтверждающие наличие правовых оснований для применения к истцу санкций, предоставленные СБУ, содержат информацию, которая составляет государственную тайну. Верховный суд частично удовлетворил это ходатайство - решил проводить рассмотрение дела в закрытом судебном заседании в части исследования доказательств, содержащих государственную тайну <...>", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в ходе заседания представители телеканала сообщили, что до сих пор не ознакомились с материалами дела, поскольку СБУ не предоставила им доступ к государственной тайне, о чем они просили еще в апреле. "С учетом оформления участниками дела разрешений и допусков к государственной тайне, необходимых для дальнейшего рассмотрения дела, в судебном заседании объявлен перерыв", - добавили в суде. Дата следующего заседания пока неизвестна.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. После введения санкций сто журналистов закрытых каналов создали новый телеканал - "Первый независимый". Он начал вещание 26 февраля, но уже через час был отключен от спутникового вещания и кабельных сетей.

В связи с санкциями в Верховный суд поступило 10 исков, которыми оспаривается указ президента Украины о введении ограничительных мер от 2 февраля. Иск от телеканала "112 Украина" поступил 25 февраля, 2 марта суд открыл по нему производство. 12 апреля Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины начал рассмотрение иска.