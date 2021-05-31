Макрон заявил, что согласовал с Москвой и Киевом встречу глав МИД в "нормандском формате"

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что договорился с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о проведении встречи в "нормандском формате" на министерском уровне.

"Мы договорились с президентом России Владимиром Путиным, с которым у нас был разговор несколько недель назад, и президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым мы также общались, провести дискуссию на уровне министров. Она позволит зафиксировать прогресс, который может быть достигнут на встрече глав государств и правительств", - сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров.

Макрон подчеркнул, что считает "нормандский формат" наиболее полезным для урегулирования кризиса на Украине. "Я постоянно задаюсь вопросом о том, что еще более полезного мы могли бы сделать. <...> И я не вижу ничего более полезного, чем "нормандский формат" и тот прогресс, которого мы добились за последние месяцы в контексте украинского кризиса. Нам нужна решительность и постоянство", - сказал он.

По его словам, скандал с вынужденной посадкой авиакомпании Ryanair в Минске не повлияет на дискуссии в этом формате. "Это никак не связано с Белоруссией", - отметил Макрон.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.