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Пандемия COVID-19

СМИ: власти Бразилии временно запретили въезд иностранцев в страну

Власти Бразилии временно запретили въезд иностранцев в страну - газета.

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Теги
БразилияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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