Финский премьер откажется от продуктов, которые приобретались для нее за счет госбюджета

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Санна Марин откажется от использования льготы на питание - продуктов, которые приобретались для ее семьи за счет средств из финского госбюджета. Об этом она сообщила во вторник в эфире телеканала MTV3.

"Я не собираюсь продолжать [использовать льготу]", - сказала она.

Ранее газета Iltalehti сообщила, что для Марин и ее семьи, проживающей в премьерской резиденции Кесяранта в Хельсинки, за счет средств бюджета закупаются продукты для завтраков примерно на €300 в месяц. В канцелярии кабмина в ответ на это заявили, что средства на такие нужды выделялись и другим премьер-министрам.

Согласно подсчетам, проведенным канцелярией финского правительства, речь идет о более крупной сумме, чем сообщалось изначально. Всего с января 2020 года по май 2021 года из бюджета на покупку продуктов для семьи премьера было потрачено свыше €14,3 тыс., то есть порядка €850 в месяц.

В настоящее время полиция Хельсинки проводит доследственную проверку по этому делу, в ходе которой "будет дана оценка тому, есть ли основания подозревать должностное или иное преступление".

Ведомство отметило, что, как представляет, закон о вознаграждении для занимающих должность премьер-министра не предусматривает подобной компенсации. В полиции подчеркнули, что рассмотрение не коснется действий самой Марин, оценка будет даваться работе чиновников правительственной канцелярии.