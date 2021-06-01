В офисе Зеленского создали подразделение по вопросам евроинтеграции Украины

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Новое структурное подразделение, которое будет заниматься вопросами евроинтеграции, создано в офисе президента Украины. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

"Введена должность заместителя руководителя офиса президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Создано также соответствующее структурное подразделение", - отмечается в сообщении.

Жовква, как добавили в пресс-службе, в первую очередь будет координировать сотрудничество с вице-премьером Украины и Верховной радой по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В администрации президента Украины отметили также, что глава государства Владимир Зеленский назначил новым заместителем руководителя своего офиса Андрея Сибигу. "Он сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства", - добавили в пресс-службе.

Как пояснил глава офиса Андрей Ермак, Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнерами в международных отношениях, поэтому системность этой работы является главным условием для ее успеха. "Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО", - отметил он.