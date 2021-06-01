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В Гродно задержали редактора спецпроектов портала Hrodna.life

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, Ирину Новик вызвали к участковому, журналистка пришла в отделение милиции, где ее и задержали

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали редактора спецпроектов портала новостей Hrodna.life Ирину Новик. Об этом сообщила во вторник Белорусская ассоциация журналистов.

"Задержана редактор спецпроектов Hrodna.life Ирина Новик. Ее вызвали к участковому, Ирина пришла в отделение милиции, где ее и задержали. Теперь сотрудники милиции едут в дом Ирины, чтобы провести осмотр", - отмечается в Telegram-канале ассоциации журналистов.

30 мая в Ленинский РУВД Гродно был доставлен главный редактор Hrodna.lifе Алексей Шота. В УВД Гродненского облисполкома тогда сообщили, что правоохранительные органы ведут административное расследование в отношении главного редактора в связи с повторным размещением на его сайте экстремистских материалов. В УВД уточнили, что в обоих случаях речь идет о размещении публикаций Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским.

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