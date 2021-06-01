В кабмине ФРГ не стали раскрывать детали визита переговорной группы из Берлина в Вашингтон

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. В Берлине не будут раскрывать детали визита высокопоставленной переговорной группы из ФРГ в Вашингтон. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС представитель правительства Германии, комментируя сообщения СМИ о поездке представителей кабмина в США с целью обсуждения темы "Северного потока - 2".

"Визиты советников с целью переговоров относятся к нормальной практике тесного германо-американского сотрудничества. Мы просим понять, что не будем делать дальнейших заявлений касательно этих переговоров", - отметили в правительстве Германии.

Ранее медиагруппа Funke со ссылкой на источники в кабмине сообщила, что переговорная группа из ФРГ на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить с правительством США проект газопровода "Северный поток - 2". Ее возглавляют внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Хеккер и экономический советник Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер. МИД Германии будет представлять статс-секретарь во внешнеполитическом ведомстве Антье Лендертсе.

Представители делегации встретятся с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и новым представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай. Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит обсуждать с США вопрос реализации проекта "Северный поток - 2" и что Берлин выступает против экстерриториальных санкций.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

21 мая Министерство финансов США сообщило, что Вашингтон принял решение внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода. В черный список включены суда "Академик Черский", "Артемис офшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".