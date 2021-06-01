ПВО Украины проводят учения в Херсонской области вблизи Крыма

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Учения сил противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины начались на юге Херсонской области вблизи с российской границей в районе Крыма. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

"С 1 по 3 июня на государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Скадовском районе Херсонской области проводится комплекс учений с силами и средствами противовоздушной обороны", - отметили в администрации.

По ее данным, маневры направлены на то, чтобы "наращивать боевые возможности Вооруженных сил для противодействия действующим вызовам и угрозам национальной безопасности".

Как уточнили в пресс-службе, в ходе учений для бойцов создают задачи на местности в условиях, максимально приближенных к боевым. Военные отрабатывают использование вооружения и военной техники, а также различные тактические и оперативные сценарии потенциально возможного вооруженного конфликта.

В последнее время Киев активизировал проведение учений в Херсонской области. В апреле этого года, по данным Службы безопасности Украины, в этой области были проведены масштабные антитеррористические учения, в ходе которых особое внимание уделялось морской прибрежной зоне региона, а также границе с РФ в районе Крыма. 23 апреля командование объединенных сил ВСУ сообщило о проведении на одном из полигонов Херсонской области учений подразделений противовоздушной обороны. 28 апреля пресс-служба проинформировала о проведении учений в области с использованием ракетных комплексов "Точка-У".