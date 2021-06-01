Лидер оппозиции намерен 1 июня сообщить президенту Израиля о создании коалиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Глава партии "Еш Атид" Яир Лапид намерен в течение дня во вторник уведомить президента Израиля Реувена Ривлина, что ему удалось сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 23 марта вместе с несколькими партиями, включая "Ямину", лидер которой Нафтали Беннет будет первым в ротации на пост премьера. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, после формального уведомления президента и спикера о достижении коалиционных соглашений, голосование о доверии новому кабмину в Кнессете (парламенте) должно быть назначено самое позднее через неделю, 9 июня. Kan указывает со ссылкой на собственные источники, что из канцелярии Ривлина Лапиду уже сообщили, что в его коалиционной заявке должен быть прописан состав кабмина, но подтвердили, что лидер "Еш Атид", получившей 17 парламентских кресел на выборах, может быть первую часть своего срока заместителем премьера, а Беннет, чья партия получила лишь семь мандатов в Кнессете, может это время возглавлять кабинет. До завершения мандата Лапида на формирование кабмина остается всего около 36 часов, а на последнем этапе коалиционных переговоров возникают затруднения, отмечает радиостанция.

"Теоретически шансы сформировать "правительство перемен" у оппонентов Нетаньяху есть, но на практике до самого последнего момента, то есть, вплоть до голосования на пленарном заседании Кнессета по вопросу о доверии новому кабмину, стопроцентной гарантии, что им удастся прийти к власти, нет", - сказал во вторник корреспонденту ТАСС депутат Кнессета (парламента Израиля) предыдущего - 23-го - созыва от блока партий "Еш атид" - "Телем" Андрей Кожинов. По его словам, у партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху "будет как минимум неделя для того, чтобы оказывать давление на партию "Ямина" [Беннета] и на остальных потенциальных членов будущей коалиции с тем, чтобы добиться провала нового правительства при голосовании в парламенте". "Шанс у Беннета и Лапида есть, он достаточно велик, но даже если сегодня, допустим, они договорятся и подпишут коалиционные соглашения, еще не факт, что в конечном итоге через неделю ими будет получено большинство по вопросу о поддержке правительства в Кнессете", - продолжил он.

"У каждой партии-участницы этой потенциальной коалиции непропорциональный вес относительно количества депутатов, но при этом очень широк спектр политических платформ: от правых еврейских партий до [арабской] исламской партии "Раам". Они пытаются отложить в сторону так называемые взрывные темы и стараются концентрироваться только на том, вокруг чего у них консенсус (в частности, отстранение от власти Нетаньяху и ряд экономических вопросов - прим. ТАСС). Не зря во всех опубликованных по переговорам документах нет ни слова о мирном процессе [с палестинцами], например, нет конкретики по теме отношений государства и религии, так как все эти вопросы могут немедленно расколоть это правительство изнутри, еще до момента его утверждения. По главным идеологическим проблемам у них непримиримые разногласия", - пояснил бывший парламентарий.

Кожинов отметил, что в нынешней ситуации для успешного утверждения кабмина "важен каждый голос каждого отдельного парламентария". "Если всего пара депутатов из большого количества партий, намеренных создать коалицию, отколется и проголосует против, кабмин просто не пройдет", - сказал он.

Мандат на формирование правительства

Предыдущее правительство Израиля было сформировано 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта того же года парламентских выборов. Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря 2020 года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта 2021 года. Нетаньяху остается главой переходного правительства до приведения к присяге нового кабинета, он непрерывно находится у власти в Израиле с 2009 года.

5 мая Ривлин поручил сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 23 марта Лапиду после того, как с этой задачей за отведенные ему 28 дней не справился Нетаньяху, которому первому было предоставлено право на попытку, так как его партия "Ликуд" набрала больше всех мест в Кнессете по итогам подсчета голосов. Лапиду на попытку создания кабмина было отведено 28 дней. Если он не справится, право выбрать депутата, которому будет отдан мандат на создание кабмина, перейдет всему составу парламента на 21 день.

Если правительство так и не будет создано, Кнессет 24-го созыва будет автоматически распущен, а через 90 дней будут назначены перевыборы, которые станут в Израиле уже пятыми выборами за два с половиной года.