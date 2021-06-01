{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Вторая Берлинская конференция по Ливии состоится 23 июня

Планируется рассмотреть аспекты стабилизации ситуации в Ливии, обсудить последующие шаги урегулирования, подготовку к национальным выборам, сообщили в МИД ФРГ

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Вторая Берлинская конференция по Ливии состоится в Берлине 23 июня; на нее приглашены представители переходного правительства. Об этом сообщила во вторник журналистам представитель МИД ФРГ.

"Министр иностранных дел Хайко Маас и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пригласили страны и организации, участвующие в Берлинском процессе, на вторую Берлинскую конференцию по Ливии в МИД ФРГ 23 июня. В конференции впервые примут участие также представители ливийского переходного правительства", - заявили в ведомстве.

Как отмечается, планируется рассмотреть аспекты стабилизации ситуации в Ливии, обсудить последующие шаги урегулирования, подготовку к национальным выборам, намеченным на 24 декабря, вывод иностранных наемников из страны.

Теги
ГерманияЛивия
Лукашенко заявил, что следствие в отношении Протасевича и Сапеги будут вести в Белоруссии
Читать полностью