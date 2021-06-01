Кабминам Белоруссии и РФ поручили проработать совместное реагирование на санкции

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Правительствам Белоруссии и России отданы распоряжения проработать меры совместного реагирования на санкции Запада, главе белорусского правительства Роману Головченко поручено не затягивать решений этого вопроса. Об этом сообщило во вторник издание "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко с совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества

"Я прошу, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко - прим. ТАСС), не затягивать решение этого вопроса. Это все должно быть разумно, не наскоком, не надо стрелять себе в ногу, в руку, а то еще и в голову", - сказал Лукашенко.