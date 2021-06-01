ОПЗЖ требует от Рады обратиться к "нормандской четверке" для проведения ее срочной встречи

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала, чтобы Верховная рада приняла постановление об обращении к лидерам странам "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) для организации их срочной встречи. Целью этого является снижение напряженности в Донбассе и активизация политического урегулирования конфликта в регионе, заявил во вторник сопредседатель парламентской фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

"Парламент должен принять постановление и обратиться к лидерам стран "нормандской четверки" относительно срочной встречи для прекращения эскалации напряжения [в Донбассе] и активизации политического мирного процесса. Это требование всего украинского народа, и парламент должен это требование выполнить", - заявил Бойко, слова которого приводятся на официальном сайте ОПЗЖ.