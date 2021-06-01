Пашинян подчеркнул дружественную позицию Франции по ситуации на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 1 июня. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян во вторник в ходе рабочего визита во Францию провел встречу с председателем Национального собрания Ришаром Ферраном, в ходе которого подчеркнул дружественную позицию Парижа по разрешению ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

"И.о премьера сообщил обстоятельства инцидентов на армяно-азербайджанской границе и подчеркнул дружественное отношение Франции. По словам Пашиняна, Франция выразила четкую, недвусмысленную и не вводящую в заблуждение позицию, отметив, что Армения в сотрудничестве с международными партнерами пытается урегулировать пограничную ситуацию дипломатическим путем", - отмечается в релизе правительства Армении.

Как сообщает пресс-служба Пашиняна, "он поблагодарил за теплый прием и отметил, что Армения во все тяжелые времена чувствовала поддержку дружественной Франции, в том числе депутатов Сената и Национального собрания".

"Касаясь урегулирования нагорнокарабахского конфликта, Пашинян подчеркнул активную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом процессе", - говорится в сообщении армянского правительства.