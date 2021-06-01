Гражданина Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в событиях в Донбассе

ПРАГА, 1 июня. /ТАСС/. Городской суд Праги во вторник заочно приговорил гражданина Чехии Мартина Кантора к 20 годам лишения свободы за участие в событиях в Донбассе. Об этом сообщил журналистам председатель суда Ян Шоут.

"Суд приговорил Мартина Кантора к 20 годам заключения за участие в террористических нападениях на военнослужащих ВС Украины и участие в деятельности террористической группировки, которая их совершала, - сказал он. - Вина осужденного подтверждена уликами, к которым относится и его переписка с друзьями, где он подробно описывает содеянное".

В Чехии, по словам судьи, впервые вынесен приговор по таким статьям, как участие в организации терактов и участие в деятельности террористической группировки. Адвокат Кантора требовал признать своего подзащитного невиновным.

Приговор может быть оспорен в высшей судебной инстанции. Согласно данным следствия, Кантор с 2015 года принимал активное участие в вооруженном конфликте на востоке Украины в рядах ополчения Луганской народной республики. Осужденный в настоящее время находится в Донбассе. Органы юстиции Чехии готовы выдать международный ордер на его арест.

Чешское законодательство запрещает гражданам республики без получения индивидуального разрешения властей служить в иностранных армиях и военизированных формированиях. Это требование может распространяться и на иностранцев, постоянно проживающих в Чехии.