Главы МИД стран БРИКС призвали к реформированию ООН и других международных институтов

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июня. /ТАСС/. Главы МИД стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) выразили общую точку зрения, что международные проблемы должны решаться посредством реформирования ООН, ее главных органов и других многосторонних институтов. Об этом говорится в заявлении об укреплении и реформировании многосторонней системы международных отношений, распространенном во вторник по итогам встречи министров иностранных дел "пятерки".

"Министры признали, что нынешние взаимосвязанные международные проблемы должны решаться посредством активизации и реформирования многосторонней системы, особенно Организации Объединенных Наций и ее главных органов, а также других многосторонних учреждений, таких, как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в целях укрепления потенциала для эффективного решения разнообразных проблем нашего времени и адаптации их к реалиям XXI века", - отмечается в заявлении.

По мнению участников встречи, реформа многосторонней системы должна сделать инструменты глобального управления более инклюзивными и репрезентативными, "чтобы содействовать более широкому и значимому участию развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки, в глобальных процессах и структурах принятия решений".

Многосторонняя система "должна основываться на инклюзивных консультациях и сотрудничестве на благо всех при уважении суверенитета, независимости, равенства, взаимных законных интересов и озабоченностей, чтобы сделать многосторонние организации более чуткими, эффективными, транспарентными и заслуживающими доверия", - указывается в документе. По мнению глав МИД стран БРИКС, реформированная система должна сделать многосторонние организации ориентированными на конкретные действия и заслуживающими доверия, чтобы содействовать сотрудничеству в построении международных отношений на основе норм и принципов международного права и духа взаимного уважения, справедливости, равенства, взаимовыгодного сотрудничества и реалий современного мира.

Реформированная система "должна использовать новаторские и инклюзивные решения, включая цифровые и технологические инструменты для содействия устойчивому развитию и открытому и справедливому доступу к глобальным общественным благам для всех. Укреплять потенциал отдельных государств и международных организаций для более эффективного реагирования на новые и возникающие традиционные и нетрадиционные проблемы, включая проблемы, связанные с терроризмом, отмыванием денег, киберпространством, инфодемией и фейковыми новостями", подчеркивается в заявлении.