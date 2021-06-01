Главы МИД БРИКС высоко оценили окончание работы над соглашением по спутникам ДЗЗ

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июня. /ТАСС/. Главы МИД БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приветствовали окончание работы над текстом соглашения о сотрудничестве по спутникам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом говорится в заявлении для прессы, распространенном во вторник по итогам встречи министров иностранных дел "пятерки".

"Министры высоко оценили завершение работы над текстом соглашения между космическими агентствами стран БРИКС о сотрудничестве в области размещения спутников дистанционного зондирования, которое поможет решить проблемы, связанные с исследованиями глобального изменения климата, борьбой со стихийными бедствиями, охраной окружающей среды, предотвращением нехватки продовольствия и водных ресурсов, а также устойчивым социально-экономическим развитием", - говорится в документе.

Участники встречи подчеркнули важность цифровых и технологических решений в соответствии с усилиями по достижению целей устойчивого развития, особенно в рамках программы "десятилетие действий".

В 2018 году занимавший тогда пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев сообщил о планах России создать вместе со странами БРИКС космическую группировку спутников дистанционного зондирования Земли. Он подписал соответствующие распоряжение о проведении переговоров по заключению соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки ДЗЗ стран БРИКС.