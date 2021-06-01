Литовский политик заявил об отсутствии у властей доказательств его шпионажа в пользу РФ

ВИЛЬНЮС, 1 июня. /ТАСС/. Прокуратура Литвы не представила доказательств шпионажа оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса в пользу России. Эту позицию политик изложил во вторник в газете Respublika.

"Прокуратура никому не представила якобы собранные мною [разведывательные] сведения. Видимо, она считает, что со мной нечего церемониться, достаточно будет и абстрактного обвинения", - написал Палецкис.

По его словам, предъявленное окончательное обвинение было следующим: занимался шпионажем по заданию неустановленного российского разведчика, планировал собрать сведения о должностных лицах, которые вели расследование по делу о январских событиях 1991 года и здоровье российского офицера Юрия Меля, отбывающего наказание в литовской тюрьме, и поручил их сбор неустановленному лицу. Палецкис иронично предложил дополнить уголовный кодекс статьей о намерении вести неустановленную шпионскую деятельность по заданию неустановленного разведчика.

По словам оппозиционера, прокуратура Литвы официально признала, что в его деле нет никакой государственной тайны, хотя требовала, чтобы заседания суда были закрытыми. "Может все-таки у представителей общественности есть право знать, с какой целью их соотечественника продержали [с 2018 года] в тюрьме?" - задается вопросом политик. Прокуратура во время судебного заседания требовала для Палецкиса девять лет заключения.

Вины не признает

По делу проходят бывший лидер партии "Социалистический народный фронт" Палецкис и предприниматель Деймантас Бертаускас. Им вменяются в вину два эпизода. Один из них связан со сбором якобы по заданию российских спецслужб информации о судьях и прокурорах Литвы, которые вели процесс о январских событиях 1991 года. Второй эпизод связан с поиском медиков, согласных выдать якобы фиктивную справку о неудовлетворительном состоянии здоровья осужденного гражданина РФ Меля, который болен сахарным диабетом.

Палецкис вины не признал, о чем и заявил суду, но от дачи показаний не отказывался. Он находился под арестом с октября 2018 года и был выпущен на свободу 6 апреля 2020 года. Сейчас к Палецкису применяется режим интенсивного надзора: с 21:00 до 06:00 он обязан находиться по месту проживания и не покидать Вильнюс. Его обязали постоянно носить электронный браслет, который позволяет следить за местонахождением лица.

Со ссылкой на очевидцев

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, в 2007-2008 годах работал вице-мэром Вильнюса. В одном из радиоинтервью 2010 года он усомнился в официальной версии событий января 1991 года. Тогда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в столице погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей, согласно законам Литвы, ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили на него штраф в размере €3 тыс. В 2014 году в номинации "Гражданская позиция" литовский оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма".

Как отмечало посольство РФ в Вильнюсе, власти Литвы, выставляющие себя защитниками прав человека на международном уровне, нарушают их в отношении собственных граждан, в частности под надуманным предлогом преследуя за инакомыслие Палецкиса.