Все сотрудники Белого дома вернутся на работу в офис в июле

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Все сотрудники Белого дома, работавшие дистанционно в связи с пандемией коронавируса, в июле вернутся в офис. Об этом во вторник сообщил портал Axios.

"Они {персонал Белого дома] вернутся на полный рабочий день [постепенно] с 6 по 23 июля", - говорится в служебной записке Белого дома, текст которой приводит портал. При этом подчеркивается, что в случае, если у сотрудников есть "смягчающие обстоятельства, которые не позволяют им работать в офисе", они могут пока продолжить выполнять работу дистанционно, заручившись согласием начальства.

Как пишет журнал Forbes со ссылкой на свои источники, 80-90% персонала Белого дома работают дистанционно с момента инаугурации президента США Джо Байдена в январе этого года. Тогда же Административно-бюджетное управление Белого дома призвало сотрудников федеральных органов работать удаленно и ограничить количество рабочих, допущенных в федеральные здания, до 25%.