Армия США запросила $84,5 млн на разработку боевого роботизированного комплекса

ТАСС, 1 июня. Армия США запрашивает у Конгресса $84,5 млн на следующий финансовый год для продолжения разработки боевого роботизированного комплекса (РТК) RCV (Robotic Combat Vehicle) и помощь в подготовке к эксперименту с участием военнослужащих. Об этом сообщает информационно-аналитический центр Janes.

Финансирование программы RCV на 2022 финансовый год включено в план развития робототехники и включает финансирование разработки прототипов как легкого РТК RCV-L (Robotic Combat Vehicle - Light), так и среднего РТК RCV-M (Robotic Combat Vehicle - Medium).

"Опытные образцы и эксперименты дадут информацию о новых способах борьбы, выявят системные ограничения и преимущества, обеспечат разработку ключевых технологий и снизят технический риск, - написали военные в документах по обоснованию бюджета. - Программа RCV обеспечит аналитически подкрепленную основу для будущих документов с требованиями РТК RCV, которые будут стимулировать и информировать программы РТК этого типа".

На данный момент армия приобрела четыре прототипа RCV-L у компаний QinetiQ North America и Pratt Miller (теперь приобретенных компанией Oshkosh Defense) и четыре прототипа RCV-M у компаний Textron Systems, Howe & Howe Technologies и FLIR Systems.

РТК RCV-L - это гусеничные дизель-электрические гибридные платформы, которые весят менее 10 тонн, несут максимальную полезную нагрузку 3175 кг, развивают скорость до 64 км/ч и оснащены унифицированными дистанционно управляемыми боевыми модулями (ДУБМ) Javelin CROWS-J (Common Remotely Operated Weapon Stations - Javelin) компании Kongsberg Defense & Aerospace.

За несколько дней до того, как был опубликован бюджетный запрос, сухопутные войска объявили, что они также получили все четыре прототипа RCV-M после небольшой задержки и начали интеграцию на платформы аппаратуру обеспечения автономности действия.

Эти прототипы РТК RCV-M основаны на платформе Ripsaw M5, которая весит около 10,5 т, несет полезную нагрузку 3628 кг и может развивать скорость более 64 км/ч. Они включают дизель-электрическую гибридную трансмиссию, открытую архитектуру, плоскую платформу для различной полезной нагрузки и "масштабируемую/конфигурируемую" броню. Этот прототип машины оснащен ДУБМ среднего калибра "Протектор" компании "Конгсберг" (Kongsberg PROTECTOR, MCT-30).

"В то время как все варианты не зависят от полезного груза и могут быть оснащены различными модульными полезными нагрузками, такими как аппаратура обнаружения химических, биологических, радиологических и ядерных веществ, модули постановки дымовой завесы, радиоэлектронной борьбы и различные системы вооружения - легкий вариант, под 10 тонн, вероятно, может поддержать разведывательные миссии; средний вариант массой менее 15 тонн может поддерживать стрельбу прямой наводкой; и [будущий] тяжелый, 20-25 тонн, может нанести решающий урон подразделению противника", - отметили в сухопутных войсках 26 мая.

Теперь, когда у армии есть прототипы РТК RCV, она готовится провести эксперимент с солдатами в Форт-Худе (штат Техас), где-то в период с июня по август 2022 года. На этом мероприятии на уровне компании будет испытано 18 машин: четыре легких РТК RCV-L, четыре средних РТК RCV-M, четыре суррогатных тяжелых РТК RCV-Heavies (RCV-H), которые являются модифицированными БМП M-1113, и шесть модифицированных БМП Bradley, которые называются демонстраторами технологий обеспечения боевых задач MET-D (Mission Enabler Technologies-Demonstrator).

Хотя армия выбрала два прототипа РТК RCV, предстоящий эксперимент с солдатами может привести к открытой конкуренции с дополнительными поставщиками, борющимися за контракты.