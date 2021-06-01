Глава МО Армении обсудил с российскими пограничниками ситуацию на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 1 июня. /ТАСС/. И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с начальником Пограничного управления ФСБ России в республике Романом Голубицким вопросы, связанные с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минобороны по итогам посещения управления главой ведомства.

"В ходе визита исполняющий обязанности министра обороны Армении и начальник пограничного управления Федеральной службы безопасности России в Армении обсудили вопросы, связанные с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, а также разминированием некоторых участков границы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сопровождении Голубицкого Арутюнян осмотрел музей пограничной службы России.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении. И. о. премьер-министра республики Никол Пашинян назвал этот инцидент похищением армянских военных, Ереван обратился в Европейский суд по правам человека.