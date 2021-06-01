НАТО обсуждает создание центра по развитию технологий

США намерены работать с ЕС по поводу электронной слежки через Данию

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, это нужно, чтобы ответить на любые вопросы через соответствующие каналы по линии безопасности

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