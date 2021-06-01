Блинкен обсудил с коллегой из Таджикистана ситуацию на границе с Киргизией

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник обсудил по телефону с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином ситуацию на киргизско-таджикской границе. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

"Выразив соболезнования в связи с гибелью людей во время столкновений на границе Киргизии и Таджикистана в апреле, госсекретарь высоко оценил усилия по деэскалации военных действий, демаркации границы и достижению прочного мирного урегулирования спора. Госсекретарь также отметил важность развития региональных связей, прав человека и основных свобод для всех", - подчеркнул дипломат.

В разговоре Блинкен также "подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и независимости Таджикистана". "Госсекретарь поблагодарил министра иностранных дел за лидерство Таджикистана в вопросах региональной безопасности, поддержку мирных переговоров в Афганистане и продолжение партнерства в борьбе с терроризмом, в том числе в рамках С5+1", - добавил Прайс. В формат "С5+1" входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США.

Главы внешнеполитических ведомств "подтвердили прочные двусторонние отношения между США и Таджикистаном и договорились о проведении ежегодных двусторонних консультаций, как только позволят обстоятельства".

28 апреля на киргизско-таджикской границе начались столкновения между местными жителями, которые впоследствии переросли в вооруженный конфликт с участием военнослужащих двух государств. Через несколько часов сторонам удалось договориться о прекращении огня. По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 36 жителей Киргизии, более 150 получили ранения и травмы. Основную часть убитых и раненых составляют гражданские лица.