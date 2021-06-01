В США суд постановил разморозить часть средств бывшего замдиректора "Военторга"

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Федеральный суд Восточного округа Северной Каролины постановил разморозить часть средств бывшего заместителя директора "Военторга" Леонида Тейфа, который ранее признал себя в США виновным в ряде преступлений. Об этом свидетельствует постановление, которое поступило во вторник в электронную базу суда.

В марте Тейф признал себя виновным по трем пунктам обвинения из 50, предъявленных ему властями США. Он, в частности, сообщил, что в мае 2018 года дал взятку в размере $10 тыс. сотруднику Министерства внутренней безопасности США в попытке добиться депортации из страны третьего лица. Кроме того, Тейф признал себя виновным в предоставлении ложных сведений при въезде в США по иммиграционной визе, а также в том, что в 2012 году не сообщил Налоговой службе США о наличии зарубежных финансовых активов. Ожидается, что приговор ему будет вынесен в августе.

Ранее на этой неделе защита Тейфа и прокуратура подали совместное ходатайство. Они попросили суд разморозить часть средств базирующейся в США строительной компании Lank Ventures. Тейф является кредитором фирмы, ему также принадлежит 20-процентная доля в ней. Суд удовлетворил это ходатайство.

В постановлении не уточняется, о какой именно сумме идет речь. В ходатайстве сторон говорилось, что Тейф нуждается в указанных средствах для выплаты в США налогов и штрафов в размере более $152 тыс. В документе подчеркивалось, что Тейф также должен погасить имеющуюся задолженность в размере почти $16 тыс.

Ранее власти США сообщали, что конфискуют у Тейфа и других фигурантов дела активы на общую сумму около $39 млн.

Дело Тейфа

Родившийся в Белорусской ССР Тейф въехал в США в 2010 году. Согласно материалам дела, у него была недвижимость в штате Северная Каролина. Тейф был арестован в декабре 2018 года - тогда же вместе с супругой Татьяной предстал перед судом в Северной Каролине. Им, а также еще ряду лиц, в частности, инкриминировался сговор с целью легализации преступно нажитых средств, соучастие в нарушении иммиграционного законодательства США, в том числе попытки получить вид на жительство путем предоставления о себе ложных данных.

Обвинительное заключение касается деяний, совершенных в 2010-2012 годах, когда "Леонид Тейф являлся заместителем директора "Военторга" - компании, которая по контракту с Министерством обороны России обеспечивает российские вооруженные силы товарами и услугами". По мнению прокуратуры, он с соучастниками разработал преступную схему вымогательства у субподрядчиков определенного процента государственных средств, полученных за выполнение подряда. За неполные два года общая сумма наличных средств, нажитых обвиняемыми подобным образом, якобы превысила $150 млн. По версии стороны обвинения, часть этих денег была размещена на счетах Тейфа в России и потом на счетах в США.